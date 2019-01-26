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Silahlı soyguncuyu sopayla kovaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuyumcuyu silahla soymak isteyen kar maskeli şahsı iş yeri sahibi sopa ile kovaladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuyumcuyu silahla soymak isteyen kar maskeli şahsı iş yeri sahibi sopa ile kovaladı. Silahlı soyguncu sokak ortasında rastgele ateş edince bir kişi yaralandı. Soygun girişimi ve kuyumcuların kendilerini savunmaları güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yukarı Çarşı Kuyumcular Sokak'ta kar maskeli bir kişi Yusuf B.'ye ait kuyumcuya girdi. Elinde silahını iş yeri sahibine doğrultan soyguncu iş yeri sahibinin sopalı tepkisi sonucunda kaçmak zorunda kaldı. Önce kuyumculara ateş açan ve kaçarken sağa sola ateş eden silahlı soyguncunun silahından çıkan mermilerden biri, seyyar mısır tezgahı olan Yılmaz D.(60) isabet etti. Birçok kurşun da çevredeki iş yerlerine zarar verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken yaralı Yılmaz D. ambulansla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaçan kar maskeli silahlı soyguncunun yakalanması için Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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