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Simav Çayı'nda çevre felaketi

Balıkesir’in Kepsut ilçesi sınırları içinden geçen Simav Çayı’nda kirlilik had safhaya ulaştı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi sınırları içinden geçen Simav Çayı'nda kirlilik had safhaya ulaştı. Derede yaşayan balıklar kirlilik ve kimyasal olduğu iddia edilen atıklardan telef oldu.


Kepsut'un Tekke Işıklar köyü ve çayın geçtiği çevre köylerde yaşayan vatandaşlar kirlilikten dolayı deredeki balık ölümleri karşısında çevre katliamına isyan ediyorlar. Köylü vatandaşlar çeşitli işletmelerin zehirli ve kimyasal zararlı atıklarının bu dereye akıtıldığını iddia ederek balık neslini ve insan sağlığını da tehdit ettiğini belirtiler. Objektiflere Simav Çayı'nda yaşanan kirlilikten dolayı oluşan köpükler ve can çekişen balıkların görüntüsü çevre halkında endişeye sebep oldu. Vatandaşlar çevrecilerin ve yetkililerin acilen bu duruma el koymalarını istediler.

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