Sinan Vardar'dan taraftara yanıt

kez olağanüstü kongrede gidecek olan Balıkesirspor Baltok'ta taraftarların Sinan Vardar ismine olan yoğun ilgisine Vardar'dan yanıt geldi.

Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Balıkesirspor'a gönül vermiş kardeşlerimin teveccühü için çok teşekkür ederim. Erdek'li hemşehriniz olarak saygılarımı sunarım" dedi.

Bu paylaşımın ardından Balıkesirspor'lu taraftarlar Sinan Vardar'a olan ilgisini arttırdı. Şu ana kadar sosyal medyada ismi geçen Uğur Öztürk, Kadir Dağlı ve Sinan Vardar isimleri arasında taraftarın en çok istediği isim Sinan Vardar oldu.