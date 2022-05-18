Sındırgı atlı okçuluk festivaline hazır

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Akıncı Toyu atlı okçuluk yarışları öncesinde Dünya'nın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular çalışmalarına başladı.

Eşsiz bir doğa içerisinde Dünya'nın en iyileri arasında gösterilen Mihai Cozmie tarafından okçuluk eğitimleri veriliyor. Termal tesislerde konaklayan sporcular eşsiz bir doğa içerisinde okçuluk eğitimi alıyor, Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde piste alışıyor. Uluslararası Etnospor merkezi olmayı hedefleyen Sındırgı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapılan Geleneksel Türk Sporları merkezinde de çalışmalarda sona gelindi. 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası müsabakalar öncesinde sporculara sahada eğitim veriliyor.

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, “Bugün eğitimin ilk günü. 20-21-22 mayısta yapacağımız dünyanın en büyük müsabakaları için hazırlanma antrenmanları gidiyor. Mihai Cozmie eşliğinde dünyanın 20 ülkesinden gelen yarışmacıları ve sporcuları burada Emendere Termal Otel'de ağırlıyoruz. Ve bu güzel doğa eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Atlı sporlarla ilgili başlangıcımız olacak. Yarış sahasında antrenmanlarımızı orada yapacağız. Bugün yaya okçuluk antrenmanları yapılıyor gördüğünüz gibi. Hızlı çalışma hızlı gezleme dediğimiz atlı okçuluk için elzem olan çabuk oku çekme çalışmaları yapılıyor. Yarın da atın üzerinde bunlar tekrarlanacak ve hedeflere atış yapılacak" dedi.

Cozmie: "Sporcuların bir arada tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyor"

Mihai Cozmie, “Yaklaşık 20 yıldır atlı okçulukla uğraşıyorum. Birden fazla derecelerim var bu konuda. Burada önümüzdeki günlerde uluslararası bir etkinlik düzenlenecek. Şu an hali hazırda 40'tan fazla katılımcımız var ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Farklı ülkelerden katılımcılarımız var. Dolayısıyla burada bir araya geldik. Bir yandan yolculuğun yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Bir araya geldik, yavaş yavaş bilgilerimizi, becerilerimizi ve tekniklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bir yandan da ortama, atmosfere Türkiye'nin güzel yemeklerine ve iklimine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte yaklaşık 85-90 civarında dünyanın çok farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı uluslararası çok büyük çaplı bir etkinlik ve yarışma olacak. Bunun çok önemli bir anlamı var. Çünkü bu tür etkinlikler tecrübeli okçuların ve tecrübeli sporcuların bir araya geldiği etkinlikler insanların bilgilerini, tecrübelerini de paylaşmaları için çok önemli bir vesile ve bir fırsat oluyor“ ifadelerini kullandı.

Uluslararası müsabakalar ile birlikte 20 Mayıs 2022 Cuma günü Geleneksel Türk Sporları Merkezinin de açılışı gerçekleştirilecek.