Sındırgı Belediyesinden korona virüs spotu

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları uyarmak için görüntülü videolu kamu spotu yayınladı.

Dünyayı ve Türkiyeyi etkileyen yeni tip Korona virüs (Kovid-19)'a karşı vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla Sındırgı Belediyesi Başkan Ekrem Yavaş'ın da rol aldığı # Evde Kal isimli kamu spotu videosu yayımladı. Videoda yeni tip Korona virüs (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri kamu spotunda uygulamalı olarak anlatılıyor. Başkan Yavaş videoda vatandaşlara, "Ekiplerimiz sahada, sağlığınız için dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ama siz sağlığınız için evde kalın" çağrısı yaptı.