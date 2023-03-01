Sındırgı Çaygören Barajı endişe veriyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir'in bir kısım ovasını sulayan Çaygören Barajı yeni sezon için alarm veriyor. Yüksek rakımlı mahallelerde ise sulama göletleri, yağan kar ile yüzde 70'in üzerinde doluluk oranına ulaştı.

Geçtiğimiz yıl maksimum yüzde 75'lik doluluk oranına ulaşarak sulama sezonuna başlayan, ancak sezon bitmeden yüzde 10'a düşen Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yağışlar sonrası ancak yüzde 20 seviyesine çıktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde olması ve yağışların az olması, Çaygören Barajı'nı da dolduramadı. Geçmiş yıllarda bu aylarda yüzde 50'nin üzerine çıkan barajın yüzde 20 seviyesinde kalması, kuraklığın da göstergesi oluyor. Kasım ayından itibaren Ulus Dağı kar yağışı alsa bile, yağışlar ancak topraktaki su ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı-Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni; yağışların az olması, bölgenin tam anlamıyla kar yağışı almamış olması ve baraj ömrünün azalması olarak görülüyor. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç olmadığı görüldü. Mart-Nisan aylarının da bu şekilde kurak geçme ihtimali, sulu tarım yapan çiftçiyi tedirgin ediyor.

Temelden yüksekliği 62 metre ve 159 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı, toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Çaygören Barajı'nda yaşanan kuraklığın çiftçileri olumsuz yönde etkilenmemesi adına DSİ, BASKİ ve Sulama Birliğince çeşitli kısıtlama ve önlemlerin alınacağı öğrenildi.

"Suyu her zamankinden daha tasarruflu kullanmalıyız"

Kuraklık yaşandığını belirterek, suyun her zamankinden daha tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyaran Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "17 milyon metreküplük bir alan burası. Tabii 1970'li yıllarda taşkın korumak amacıyla, sulama maksadıyla da yapılmış bir baraj burası. Son 10 yıldan beri, 4,5 megavatlık bir elektrik santrali var üzerinde, elektrik üretiyor. Tabii bu yıl zaten kuraklık sebebi ile yüzde 25 eksikle mevsime girdik. Şu anda baktığımız kadarıyla Çaygören Barajı aslında son yılların en kurak mevsimlerinden birini yaşıyor. Su seviyesi yüzde 20'lerde şu anda. Vatandaşlarımızdan özellikle bu yıl daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Yoksa daha büyük sıkıntılara gireriz. Dönem dönem kanala su verilmediği zamanlar da olacak. Dünyanın gittiği bu kurak mevsim bizim ülkemizi ve bizim ilçemizi de etkiliyor. Onun için suyu lütfen idareli kullanın. Çaygören Barajı'mızda da şu an görüyoruz ki suyun çekildiği alan kuraklaşmış. Küçük bir havzada suyu görme imkânına sahibiz" dedi.

Çiftçilerin yeni nesil sulama sistemine geçmesi önemli, vahşi sulama tehlike oluşturuyor

Çitçiler tarafından genellikle eski usul yani vahşi sulama sisteminin kullanılması suyun israfını artırıyor. Çiftçilerin damla sulama sistemlerine geçmesi hem toprağın verimini artırıyor, hem de israfın önüne geçiyor.

Özellikle çiftçilikle uğraşan vatandaşları suyu daha dikkatli kullanması gerektiği konusunda uyarıda bulunan, baraj kıyı köylerinden Pürsünler kırsal mahalle muhtarı Mustafa Tekel, "Köyümüzün de faydalandığı Çaygören Barajı'mız var, bir kıyısı bizde. Çaygören Barajı bu mevsimde full olması gerekirken şu an yüzde 20'ler civarında bir doluluk oranımız var. Vatandaşlarımızın vahşi sistem sulama yapması bizim için sıkıntılara sebep oluyor. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum. Sulamayı daha dikkatli, daha idareli kullanalım. Allah inşallah bundan sonra yağmur verir. Mart-Nisan yağmurları var. Öyle bir beklentimiz var. İnşallah yeniden suyumuza kavuşuruz. Şu an barajımız çok tehlikeli seviyelerde. Şu anki su, balıkların yaşamasına yetecek kadar. İnşallah yağmurlar yağar, vatandaşlarımız da mevcut suyu daha dikkatli kullanır" diye konuştu.