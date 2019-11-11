Sındırgı da 15 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Gününe Sındırgı'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Sındırgı'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası çerçevesinde saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Sındırgı Aktaş Baldıran mevkinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.2 bin 500 kişi dört ayrı noktada 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgı mızın yüzde 57'si ormanlarla çevrili. Doğal güzelliğini ve temiz havasını buradan alıyor. Bizlerde belediye olarak yeşil alanlarımızı daha da arttırmak için durmadan çalışıyoruz. Bugün de Bakanlığımızın başlattığı proje ile 15 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemiz genelinde de yapılan bu uygulama çok güzel bir hadise. Bugün Fidan, Yarın Nefes. İnşallah diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olacak" şeklinde konuştu.

Milli fidan dikme seferberliğine Kaymakam Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol mensupları, kurum amirleri,gönüllü gençler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş da katıldı.