Sındırgı festivale hazır

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinin Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak 21'inci Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri programı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bu yılki kültür ve sanat günlerinde 250 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

21'nci Uluslararası Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri'ne bu yıl Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kazakistan, Almanya, Kosova, Bosna ve Gürcistan'dan çok sayıda folklor ekibinin geleceğini söyleyen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, amaçlarının Sındırgı'nın ismini dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Sındırgı'nın geçmişinde yer alan kültür ve sanatı tüm dünyaya tanıtmak istediklerinin altını çizen Ekrem Yavaş, millet olabilmenin ana işinin kültür ve sanata sahip çıkmaktan geçtiğini dile getirdi.

“Festivali ulusaldan uluslararası boyuta taşıdık”

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek Sındırgı Uluslararası Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Kültür bir memleketin olmazsa olmazıdır. Millet olabilmenin ana işi, geleceği kurgulayabilmek, gelecekte sağlam adımlarla olabilmek, güçlü bir memleket olabilmek ancak ve ancak kültüre, sanata ve milleti, millet yapan değerlere sahip çıkmakla ancak mümkündür. Bizler de Sındırgı olarak termali, turizmi, doğası, Yağcıbedir halısı, at kültürü, mehter takımı ve buna benzer onlarca işiyle beraber bir kültür, sanat memleketi olabileceğimiz konusundaki 2004 yılında başlayan stratejik planlarımız meyvelerini vermeye başladı. Artık olayı ulusaldan öteye, uluslararası boyuta taşıyabilecek bir festivali yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bundan dolayı da Sındırgı'da 30 Ağustos'ta; yani Zafer Bayramının ilk gününde yağlı güreşlerle başlayacak 31 Ağustos, 1-2-3 Eylül'de de Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşuna kadar devam edecek çok güzel bir organizasyona imza atacağız. Bu yılki etkinliklerimize yurt içinden Ankara, Gaziantep, Akhisar, Kırklareli'nden konuklarımız olacak. Ayrıca Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kazakistan, Almanya, Kosova, Bosna ve Gürcistan'dan da ekipler gelerek festivalimize renk katacaklar” diye konuştu.

“Sındırgı'nın kültürünü yayma derdindeyiz”

Amaçlarının Sındırgı'daki kültür ve sanatı dünyaya yaymak olduğunun altını çizen Ekrem Yavaş, “Amacımız Sındırgı'da sanatı, kültürü yaymak derdindeyiz. Bunu yaparken de turizmi Sındırgı merkezine oturtarak ekonomik olarak bundan kaynak elde etmeyi planladığımızdan dolayı bu işleri yapıyoruz. Sındırgı'nın ana hedefi etkinlikler memleketi olmasını istiyoruz. Yani Sındırgı'nın her ayını, her haftasını bir şekilde etkinliklerle doldurarak Sındırgı'ya insanları getirebilmek için bir bahane uyduruyoruz aslında. Geçmişinde kültürü, sanatı buna elverişli olduğundan dolayı da insanlar son yıllarda termaliyle, Yağcıbedir halısıyla ön plana çıkıyoruz. Geleneksel spor dalları ise işte Balıkesir'deki atlı cirit spor kulüplerinin üçü de Sındırgı bölgesinde. Mehter takımı Balıkesir'de belediyeye ait tek mehter takımı. İki tane Yörük Derneği Sındırgı'da mevcut. Bunlar tamamen aynı amaca hizmet ediyorlar. Yani burada turizm demek, zaten belediyenin tek başına yapabileceği bir hadise değil. Bütün toplumun, bütün toplumda yer alan sanat, kültür adına hangi kuruluşlar varsa bunların birlikte hareket etmeleriyle mümkün olur. Buradaki ana işimiz benim 2004 yılından beri yaptığım hadise stratejik planlarımızı, termalin, turizmin üzerine kurgulamak ve yaptığımız bu planları halka entegre etmek. Yani halksız kültürü yaşatma şansı yok, kültürün sahibi halktır. Bizim sadece yaptığımız işlem halkın özünde zaten var olan, ama parlatılmaya ihtiyaç hissedilen olayı biz bugün parlatıyoruz. Çok şükürler olsun ki son 5 yılda Sındırgı'nın altyapısı bittiğinden kaynaklanan sebeple artık turist çekmeye, artık insanların uğrak yeri olmaya, artık kalınabilecek, gezilebilecek, görülebilecek bir yer olmaya başladı. Son 2 yıla kadar Sındırgı altyapısıyla alakalı boğuştu. Çünkü çamuru, tozu olan bir yere insanlara gel deseniz dahi gelse bir mahcubiyetiniz oluşurdu. Bizler bunu bitirince şimdi yol çalışmalarımızda da daha iyi konumda olduğumuzdan insanların uğrak yeri olmaya hazırız. Siz bir insan bir şehre geldiğinde ne yer, ne içer, giderken de hatıra olarak ne götürür, nerede kalır bu problemleri çözmediğiniz müddetçe o şehre insanları getiremezsiniz. Bizler bunu çözmenin veya çözmek için bir yol haritası çizmiş olmanın ve belli bir mesafe kat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sındırgı'da şu an çok güzel işler oluyor. Biz insanlara hayal kurmasını öğrettik. Yani 360 bayanımız Hanımeli Çarşısı'yla Ahlat'ta festivalde hem Sındırgı'yı hem de Balıkesir'i tanıttılar” ifadelerini kullandı.

Dolu dolu 5 gün

Etkinlik programı hakkında bilgiler de veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “21'inci Sındırgı Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında 30 Ağustos günü ilçemizden yetişen Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı pehlivanların anısına düzenleyeceğimiz güreşlerle başlıyor. Bugün ayrıca her iki pehlivanımızın heykellerini de Kocakonak Çevre Yolu Kavşağı'nda açacağız. Festivalimizin ikinci gününde Yağcıbedir anıtının açılışını yaparak başlayacağız. Ardından Halı ve El Sanatları sergilerinin açılışı, yerli ve yabancı konukların folklor gösterileri, yöresel Sındırgı Gelinleri sergisinin açılışı, Kışla Müze Han açılışı, en güzel Yağcıbedir Halı yarışması, Sındırgı Yöresel Kıyafetler Defilesi ile Popstar Hilal konseri gerçekleşecek. 1 Eylül günü etkinliklerimiz Atlı cirit müsabakalarıyla başlayacak. Ardından tek kurşun atış yarışması, yerli ve yabancı konukların folklor gösterileri, Işıklar Mahallesi Orta Oyunları ve Yöresel Kına Gecesi, Yöresel Yemek Yarışması ve Dursunbey Barana Gecesi yapılacak. 2 Eylül tarihinde ise yerli ve yabancı konukların folklor gösterileriyle başlayacak etkinliklerimiz, Kuvayi Milliye Kahramanları olan İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe'nin mezarlarında anma töreni gerçekleşecek. Bunun ardından Sındırgı Bisiklet Maratonu düzenlenecek. Hayatın Ritmini Yakala ve Fatoş Kadıoğlu'nun konserleriyle bugün sona erecek. Etkinliklerin on gününde ise Sındırgı'mızın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanacak. Sabah saatlerinde Kuvayi Milliye kortejinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurtuluş etkinlikleri yapılacak. Yerli ve yabancı konukların folklor gösterilerinin ardından etkinliklerimiz konserlerle sona erecek” diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yanında Sındırgı Belediyesi Kültür-Sosyal İşler Müdürü Salih Durak, Sındırgı Yağcıbedir Kırsal Mahalle Muhtarı Davut Dağlar, Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak ve eşi Sultan Parlak, Yağcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Oya Kocataş ve Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erbek yer aldı.