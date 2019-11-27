Sındırgı jeotermalle ısınıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 bin konut çevreci jeotermal enerji ile ısınıyor. Hisaralan ve Emendere'den getirilen jeotermal ısı Sındırgı'da vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sındırgı'ya 24 km uzaklıkta bulunan Hisaralan bölgesinde bulunan 98 derece çıkışlı termal su termal tesislerde kullanıldığı gibi ilçe merkezinde konut ısınmasında da kullanılıyor. Türkiye'nin en uzun sıcak su isale hattına sahip Jeotermal ısınma sayesinde 3 bin konut ev, işyeri, kamu daireleri ve okullar ısıtılıyor. 2014 yılından bu yana jeotermal konut ısınmasına başlanan ilçede hava kirliliği de önemli ölçüde azalmış durumda. Jeotermalle ısınmanın yanında sera ve kurutma tesisi gibi projelerin fizibilitesi de hazırlanıyor. Kaynak çıkış alanda bulunan milyon yıllık dikitler ise görsel şölen oluşturuyor. Bölgede suyun kendi cazibesiyle çıkışı gözle görülebiliyor. Jeotermal enerjinin çıkış debisinin yüksek olması ve kendi cazibesiyle yüzeye çıkması ise elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmadan ilçe merkezine ulaşması sağlanıyor. 24 km lik mesafeden Sındırgı ilçe merkezine gelen Jeotermal enerji Isı merkezine ulaştıktan sonra şebeke ısıtmasında kullanılıyor. Cittaslow başvurusunda bulunan Sındırgı ilçesinde Jeotermal enerjinin kullanılması da çevre açısından önem taşıyor. Türkiye'nin ilk Jeotermal ısıtmalı TOKİ konutları da Sındırgı ilçesinde yer alıyor. Jeotermal enerjinin ilçe merkezine ulaşması termal tesislerin sayısını da gün geçtikçe arttırıyor.

Başkan Yavaş, “Jeotermal ısınma ile vatandaşın cebinden daha para çıkıyor”

Jeotermal ısınma ile ilgili olarak Başkan Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada, “Dünya kocaman bir aile ve bu ailede kaynaklarımız sıkıntılı. Enerji kaynaklarımızda o kadarda çok değil. Ülkemiz özellikle son yıllarda enerji darboğazı ile karşı karşıya kaldığından dolayı, rüzgara doğal yöntemlerle edinilen güneşe ve Jeotermale doğru bir yönelme var. Sındırgı'da şanslı olan yerlerden birisi. Jeotermalin Türkiye'de en fazla olduğu noktalardan birisi Sındırgı. Bizler bu jeotermalden son üç dört yılda ciddi manada yararlanmaya başladık. Türkiye'nin jeotermalle ısınan 21 şehrin den birisiyiz. Doğal şehir Sındırgı olarak ve Sındırgı da şu anda 3 bin tane konut jeotermalle ısınıyor. Türkiye'nin ilk ve tek Jeotermalle ısınan TOKİ konutlarını Sındırgıda yaptık. Halkımız hem ucuz hem çevreci bir enerjiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şu anda halkımız bu havalarda pencereyi açarak bunları aslında kendini gösteriyor. Aynı şartlarda merdiven boşluğunu bütün odaları ısıtarak doğal gazla bunu yapsanız aylık 500 TL civarında bir para ödemeniz icap edecek. Ama jeotermalle bunu sağladığınızda 150-200 lira gibi bir paraya aylık olarak ısınma imkanına sahipsiniz” şeklinde konuştu.

Mehmet Koca, “Evimiz sıcak ve sıcak suyumuz var”

Jeotermal ısıtmadan vatandaşlarda çok memnun . Evini jeotermal ısı ile ısıtan Mehmet Koca, "84'ten beri soba kullanıyorum. Sıcak su çok güzel. Sıcak su geldi bizim işlerimiz düzeldi. Isıtması da çok güzel, petekleri elleyemiyoruz. Ben çok memnunum. O kadar güzel ki eskiden ölüyorduk, şimdi ne mutlu bize içerde duman yok. Havamız tertemiz oldu” şeklinde konuştu.

Sındırgı Belediyesine ait bir firma tarafından işletilen jeotermal enerjide yapılan tadilat çalışmaları ile 2019 yılında konforlu ısınmaya ulaşılmış durumda. Çevreci ısıtmadan vatandaşlar da oldukça memnun.