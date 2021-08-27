Sındırgı Kocakonak panayırı kapılarını 28 Ağustos'ta açıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yıllardır süre gelen Kocakonak Panayırı kapılarını 28 Ağustos Cumartesi günü ziyaretçilere açıyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi gerekçesiyle ara verilen Sındırgı Kocakonak Panayırı' nın vatandaşların talebi üzerine revize edilerek pandemi kuralları çerçevesinde yeniden hayata geçirilmesi konusunda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş talimat verdi. Sındırgı Belediyesi ekipleri ise vakit kaybetmeden çalışmalarını tamamladı. Oyun grupları ve stantların kurulumuna başlandı.

Panayır alanı içerisinde yer alan alkollü ortamlar ve kumar oyunları bu yıl da yer almayarak vatandaşların ailece keyifli zaman geçirebilecekleri nezih bir ortam için program hazırlandı. Ayrıca eski bir gelenek de bu yıl yeniden yaşatılacak. Panayır alanına yapılan hayvan pazarında panayır süresince celepler de yer alacak, canlı hayvan satışı da gerçekleştirilecek.

Lunapark, oyun grupları, penaltı, kasnak ve konserler ile 7 güç sürecek Kocakonak Panayırı 28 Ağustos 2021 tarihinde kapılarını açacak. Dışarıdan ilçeye gelen vatandaşlar dâhil olmak üzere 30 bine yakın ziyaretçi alan Panayır'a katılımın bu yıl da yoğun olması bekleniyor.

Ancak pandemi kuralları gereğince panayır alanına maskesiz vatandaş alınmayacak.

Panayır süresi boyunca Lunapark ve eğlence grupları ile stantlar açık kalacak. 3 Eylül 'de Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek Elmas ve Mustafa Ceceli'nin yer alacağı Kurtuluş Konseri ile Panayırın kapanışı gerçekleştirilecek. 3 Eylül Cuma günü 21.00 'da Elmas, 22.00'da Mustafa Ceceli sevenleri ile buluşacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Vatandaşlarımızın taleplerini her alanda değerlendiriyoruz. Aile yaşantısında zararı olan kısımları çıkarıp revize edilen bir program ile keyifli bir Panayır sizleri bekliyor. Pandemi süreci nedeniyle ara verilmişti. Ancak vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, pandemi kurallarını da dikkate alarak panayırımız 28 Ağustos ta kapılarını açacak. Bu yıl eski bir gelenek olan hayvan satışı da kurban bayramı öncesinde yaptığımız hayvan pazarında gerçekleştirilecek. Panayır ile kimi vatandaşlarımız eski hatıralarını canlandıracak. 3 Eylül akşamı Mustafa Ceceli'nin sahne alacağı muhteşem bir kurtuluş günü konseriyle de etkinliklerimiz son bulacak. 28 Ağustos'ta uçan sandalyenin altında buluşalım. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.