Sındırgı MTAL Robot yarışmasında 1. oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçenin gurur kaynağı oldu. İTÜRO robot yarışmasına katılan Sındırgı MTAL Robotik Kulübü Trafik robot kategorisinde Türkiye 1. oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu ve Otokon tarafından düzenlenen Uluslararası Robot olimpiyatları İTÜ Ayazağa yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Mikro Sumo, Çizgi Futbol, Trafik, Labirent Çözen, Renk Seçen, Drone, Senaryo Lojistik ve İnşaat kategorisi olmak üzere toplam 9 kategoride düzenlenen yarışlara bine yakın robot ve yüzlerce robot sever katıldı. Katılımcılar arasında bir çok Teknik Üniversite, Devlet Üniversitesi, Özel Üniversiteler, Özel Kolejler, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ve yurt dışından üniversite robot toplulukları da katıldı.

Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik kulübü yarışmalara elektronik öğretmeni Mustafa Taşçı eşliğinde elektronik bölümü öğrencileri Deniz Gürlek, Furkan Tekin ve Oğuz Ata ile “Trafik”, “Merdiven Çıkan Robot” ve “Çizgi Futbol” kategorilerinde 3 Robotla katıldı.

Sındırgı MTAL Robotik Kulübü “Trafik” kategorisinde “Porsuk” adlı robot ile trafik parkurunda tam puan alıp eniyi zamanlamayı yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluklarını geride bırakarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca Sındırgı MTAL Robotik Kulübüne, İTÜRO Ekibi tarafından 9 kategori 1. arasından seçilerek 1 IDEA1 WORLD Uluslararası Fikir icat tasarım yarışma ve fuarına katılım hakkı ödülü verildi.

Sındırgı MTAL elektronik öğretmeni Mustafa Taşçı“ Okulumuzda birbirinden başarılı öğrencilerimiz var. Yeter ki gençlerimize güvenelim, onlara fırsat verelim. Birlikte çalıştık. Öğrencilerimizin heyecanı ve mücadelesi sadece bizleri de değil, ilçemizi gururlandıran bir ödüle dönüştü. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bundan sonraki tüm yarışmalar da da okulumuzun ve ilçemizin adını duyurmaya devam edeceğiz” dedi.