Sındırgı sokakları sokak hayvanlarına kaldı

Sokak hayvanlarını emniyet görevlileri ile belediye ekipleri besledi.

Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, Vefa ekipleri haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise ceza kesildi. Sındırgı'nın sakin hali havadan drone ile görüntülendi.

Sokak hayvanları unutulmadı

İki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları da unutulmadı. İlçe emniyet müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için yem bıraktı. Meydandaki köpekler kendilerine ekmek veren bekçilere sevgi gösterisinde bulundu.

Sındırgı belediyesi yasakları fırsata çevirdi

Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin olmamasını da fırsat bilen Sındırgı Belediyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehrin işlek caddelerinden biri olan Sevgi yolu caddesinde bisiklet yolu çalışmalarını tamamladı. Çöp toplama, temizlik ve dezenfekte ekipleri de sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sosyal vefa ekipleri ise hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini yerine getirdi.