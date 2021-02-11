Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Sındırgı ve Erdek ilçelerinde telefon kablosu vr pik su borusu hırsızlığı yaparken jandarma tarafından yakalan 3 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çoturtepe Mahallesinde bir şüpheli şahsın Telekom'a ait telefon kablolarını kestiğini ve bu kabloları plakasız motosiklete yüklediğinin görülmesi üzerine olaya müdahale edildi. Şüpheli Ö.A. yakalandı. Meydana gelen olayda 10 direk arası yaklaşık 500 metre kablonun kesildiği ve 25 bin TL değerinde maddi zararın olduğu tespit edildi. Şüpheli Ö.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Cezaevine teslim edildi.

Erdek'in Atatürk Mahallesinde BASKİ'ye ait pik su döküm borularının çalındığı karakola ihbar edildi. Olayla ilgili A.K. ve U.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevine teslim edildi.