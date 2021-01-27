Sındırgı ve Gönen ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir merkez, Kepsut ve Gönen ilçelerinde saat 11.30'dan itibaren yoğun kar yağışı öğleden sonra Sındırgı ve Gönen ilçelerinde etkili olmaya başladı. Balıkesir'in Sındırgı ve Gönen ilçelerinde başlayan kar yağışı özellikle yağmur ve kar yağmasını bekleyen çiftçileri memnun etti. Kar yağışını videolarına çeken vatandaşlar kar yağışının bolluk ve bereket getireceğini belirterek memnuniyetlerini açıkladılar. Sındırgı Akhisar karayolunun Kertil mevkiinde Karayolları ve Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yolda bakım çalışması yapan ekipler sokak hayvanlarına da yem vererek, bakım yapıyorlar.