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Sındırgı Yemen'e sessiz kalmadı

Balıkesir genelinde tüm ilçelerde aynı saatte yapılan “Yemen’e Sessiz Kalma" Sındırgı’da da Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Balıkesir genelinde tüm ilçelerde aynı saatte yapılan “Yemen'e Sessiz Kalma" Sındırgı'da da Cumhuriyet Meydanında yapıldı.


Sındırgı Belediyesi, AK Parti Sındırgı ve MHP Sındırgı ilçe başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanında Yemen'de devam eden katliamı protesto etmek ve Müslümanlara destek vermek için toplandılar.


Basın bildirisini okuyan ve Yemen'deki vatandaşlar için yardım isteyen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, “Belediyemiz, Cumhur ittifakında yer alan partilerimiz ve ilçe de ki STK'lar işbirliği ile Yemen'deki kardeşlerimize destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına tüm Balıkesir'de aynı anda ilçemiz Cumhuriyet Meydanında basın açıklamasında bulunduk. Kardeşin açken sen tok yatamazsın anlayışı ile onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm halkımızdan duyarlı olmalarını ve yardım elini uzatmalarını bekliyoruz“ dedi.


Basın açıklamasının okunmasından sonra ilçe vaizi tarafından yapılan dua ile eller Yemen için semaya açıldı. Basın açıklamasına Sındırgı Belediye Başkan vekili Gürkan Özgür, Başkan yardımcısı Halil Aldemir, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, MHP ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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