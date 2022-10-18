Sındırgı zanaatkârları kitap oldu

Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri, ahilik geleneğini ve son ustaları geleceğe taşımak adına kaleme alınan Sındırgı Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile Yaşayan Miras Sındırgı'nın Zanaatkârları kitabı lansmanı Şerif Paşa Meydanında gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi'nin destekleri ile yapılan “Kültürel Miras Dahilinde Sındırgı'daki Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Mesleklerin Belirlenmesi” başlıklı projenin ürünü olan bu kitap, iki yılı bulan bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıktı. 2019-2021 yılları arasında Sındırgı ilçe merkezi ve köylerinde mesleğini devam ettiren ya da yakın zamanda bırakmak zorunda kalan 20 geleneksel meslek ustası ile görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler kayda alınmış ve ardından yazım sürecine girildi. Ustaların hayat hikayelerinden, zanaatlarını sürdürürken yaşadıkları zorluklara, güzelliklere kadar birçok farklı detay bu kitap arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Ferhat Arslan öncülüğünde Dr. Öğr. Üyesi İlker Mümin Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Gürbıyık, Doç. Dr. Murat Satıcı tarafından Sındırgı Belediyesi destekleri ile yayına hazırlanan eser zanaatkârların, esnaf ve vatandaşların katılımı ile tanıtımı gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Ferhat Aslan, "Kültürel miras aslında bir toplumun geçmişi ve geleceği. Biz burada Sındırgı'nın geçmişinden geleceğinden nasıl bir vizyon sahibi olması gerektiğinden birleşik olarak böyle bir çalışma yaptık. Ustalarımız elleri dert görmesin bizleri kabul ettiler, konuşmayı kabul ettiler. Sorularımıza içtenlikle cevap verdiler. Bu süreçte bazen onlarla beraber üzüldük bazen neşelendik güldük bazen düşüncelere daldık. Acaba ne yapılabilir kendileriyle ilgili nasıl bir planlama yapılabilir bunları düşünmeye çalıştık. Ama en önemlisi de onların mirasını gelecek nesillere aktarmış olduk" dedi.

Terzi Mehmet Aslan da, "1951'den beri 72 yıldır bu terzilik mesleğini yapmaktayım. Ben 51 den 60 a kadar usta kahrı çektim. Eti senin kemiği benim para pul yok. Aylık yok. 1960'dan beri de vergi mükellefiyim. 72 yıldan beri burada terzilik yapıyorum. Bugünleri gördük mutluyuz tabi. Sevinçliyiz. Bunları bize tertipleyip düzenleyenlere Allah razı olsun diyeyim" diye konuştu.

Çömlek ustası Yalçın Akkayalı ise, "Hayırlısı inşallah iyi olur. İnşallah daha iyi olur. Ben şu ortamı gördüm çok sevindim tabi bu yaştan sonra bizim göremeyeceğimiz bir şey bu. Bu sevindirdi bizi. Başka ne diyebilirim ki sizlere. Allah razı olsun herkesten" dedi.

Mesleğini severek icra ettiğini belirten çilingir Mustafa Çevik, "İşimi ve mesleğimi severek yapıyorum. Benden başka da uzman kişi yok Sındırgı'da. İşimi devamlı takdir ederek ve severek yaptığım için memnun oldum yani. Yeni buluşlar elde etmek için mücadele ediyorum. Kitapta da yer aldım çok memnun oldum. Kendimle gurur duyuyorum yani" şeklinde konuştu.

Geçmişin geleceğe ışık tutacağını belirten ve kültürel değerlere önem veren Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, "Sındırgı'da geçmişte belki o günün en popüler meslekleri olan kimisi çömlekçi kimisi semerci kimisi kıspetçi, nalbant ne varsa ama bugün kaybolmaya yüz tutmuş olan o el sanatlarını biz bir akademik çalışmayla bir kitabın içerisine topladık ve Sındırgı'nın geçmişine tarihine aslında bir ışık tuttuk. Sındırgı'nın o eski zanaatkârlarını burada bir kitapta Doç. Dr. Ferhat Aslan hocamla beraber bir çalışma yürütüldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve basındaki arkadaşlarımla beraber fotoğraflandırdık. O hikâyeleri yazdık. Ve geleceğe aslında nesilde kıymet bilir bir nesle ulaşabilmek için o hikâyeleri anlatma fırsatımız oldu. Ben çok keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Bugün de o kitabın tanıtımı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz da bunun basımı konusunda destek verdiler. Çok güzel 10 numara bir eser ortaya çıktı. Ben bütün ustalarımıza hayırlı, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.