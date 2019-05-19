Sındırgı'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Sındırgı'da da coşkuyla kutlandı. Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşen kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rahmi Yörük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kutlamalar, çelenk töreninin ardından Mesleki Teknik ve Eğitim Merkezinde ki etkinliklerle devam etti. Programın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Halil Aldemir gerçekleştirdi. 19 Mayıs 1919 tarihinin, kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan Milli Mücadelede 100. Yıl olduğunu söyleyen Yörük, “Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için Samsun'a ayak basışının 100'üncü yıl dönümüdür. 19 Mayıs, Türk milletinin onurlu mücadelesinin adıdır.” dedi. Konuşmasının devamında gençlere seslenen Aldemir, “Geçmişine sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahiptir. Geçmişimizle geleceği buluşturarak bu vatanı ilelebet yaşatacak gençlerimizin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiğine dikkat çeken Yörük, “Sizler, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaksınız. Gençlerimizin, çok çalışıp, ileride kendilerine verilecek vazifeleri en iyi şekilde yerine getireceklerinden şüphem yok” dedi.

Kutlama programı, Şiirlerin okunması ve Yağcıbedir halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Adım adım Türkiye canlandırması izleyenlerden beğeni topladı. Şiirler, skeçler ve çeşitli aktivitelerle süslenen kutlama programı cimnastik gösterileri ile sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile törenler sona erdi.