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Sındırgı'da 2 kablo hırsızı şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri bir araç içinde 110 bin lira değerinde 2 bin 200 metre kablo ele geçirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri bir araç içinde 110 bin lira değerinde 2 bin 200 metre kablo ele geçirdi. Jandarma ekipleri kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Hırsızlık” olaylarını önlemek amacıyla icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında; Sındırgı İlçesi Çaygören Mahallesinde yol kenarında park halinde bulunan şüpheli bir aracın görülmesi üzerine yapılan araştırmada; araç etrafında ve yakın çevresindeki telekoma ait direklerdeki kabloların muhtelif uzunluklarda kesilmiş olduğu görüldü. Çevrede yapılan aramada; araç sürücüsü olan A.D. ile beraberindeki H.K. isimli şahıs bölgedeki çalılık içerisinde yakalandı ve bahse konu araçta yapılan aramada bagaj kısmında rulo halinde kesilmiş 44 direk arası 110 bin lira değeri olan 2 bin 200 metre telefon internet kablosu ele geçirdi. Şüpheliler A.D. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.

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