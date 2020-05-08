Sındırgı'da 3 bin ağaç toprakla buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye, ilçe merkezi ve çevre yolu civarına peyzaj çalışması yaparak ağaçlandırma çalışması yaptı.

Sındırgı ilçe merkezinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarının yanı sıra geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan 10 kilometrelik çevre yolunda da peyzaj çalışmalarına başlandı. Çevre yolunun 5 bin 300 metrelik kısmında Balıkesir fidanlık müdürlüğü işbirliği ile 3 bin adet ağaç toprakla buluştu.

Vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu

Kaldırımlarından ceplerine karşı vatandaşların her alanda rahatlıkla kullanabileceği şekilde planlanan çevre yoluna prestij katacak peyzaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Orta refüj ve kaldırımlara 3 bin adet erguvan ve batı çınarı ağacı dikildi.

Özellikle kaldırımları vatandaşların yürüyüş olarak kullandığı çevre yolunda gölgelik amaçlı çınar dikilirken erguvan ağaçlarının görselliği çevre yoluna güzellik katacak. İlçe merkezini de kapsayacak şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak bisiklet yolu da en uzun hat ile vatandaşlara hizmet verecek.

UEDAŞ tarafından yapılacak aydınlatma çalışmaları ile vatandaşlar gece gündüz rahatlıkla bu yolu spor amaçlı da kullanabilecek.

İlçe merkezinde ağır vasıta trafiği önemli ölçüde azaldı

Çevre yolunun tamamlanması ile birlikte transit geçiş yapan ağır vasıtaların ilçe merkezine girişleri engellenerek trafik yükü de azaltıldı. Parke taşlarındaki çökmenin de önemli ölçüde önüne geçilmiş oldu. TOKİ, yeni hastane, 152 evler ve yeni terminal yeri alanına yapılan üst geçitte yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede tehlikeyi azaltacak.

Peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı ilçemizin Balıkesir girişinden ve Akhisar girişine doğru olan 5 bin 300 metrelik bir alanda peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli burada daha önce karayollarımız tarafından yapılan refüjün ortasına özellikle de bölgemizin ağacı olarak bildiğimiz, İstanbul'da da erguvanlar açarken diye türkülere şarkılara konu olmuş o güzel ağacı bu bölgeye dikerek belli zamanlarda inşallah açmasını seyredeceğiz hep beraber. Toplamda 250 tane erguvan ağacı dikiyoruz. 5 bin 300 metrelik bu alanda sadece erguvan değil bölgede ilçemizin girişine de güzellik katan batı çınarları olarak bilinen çınarları dikiyoruz. 3 bin tane ağacı toprakla buluşturarak peyzaj çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda bu alanda UEDAŞ müdürlüğümüz aydınlatma çalışmalarının ihalesini yaptı. Burada yine 2 bin metre boyunca refüj aydınlatması yapılmış olacak. İlçemizin termalle turizmle gelişen büyüyen yanına artık güzellik katma dönemlerini yaşıyoruz. Allah binlerce razı olsun karayolları geldi yolumuzu yaptı. Aydınlatma için UEDAŞ ihalesini yaptı sağ olsun. Aydınlatması da yapılıyor. Bir kısmı eksik ama onu da tamamlayacağız inşallah daha sonra. İki tane de anıtımız var bu bölgede. Bir Yağcıbedir anıtı, bir pehlivanlar anıtı. Buradaki ağaçlar da yeşerdikten sonra çevre yolumuzda estetik anlamda harika bir ortam oluşmuş olacak. Sındırgı güzelleşmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.