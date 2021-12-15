Sındırgı'da AFAD eğitimi

Deprem ve yangın riskinin yüksek olduğu Sındırgı ilçesinde öncelikli olarak bu konularda eğitim verildi. Üç ayrı seans halinde Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitimlerde belediye personeli ve muhtarlara uygulamalı olarak yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Sındırgı afet eğitimi aldı

Belediye ve kaymakamlık personeli başta olmak üzere mahalle muhtarları, daire amirleri ve vatandaşlar da eğitimlere katıldı. Afet öncesi yapması gereken hazırlıklar alması gereken önlemler, afet anında uyulması gerekenler ve sonrasında afet etkilerini en aza indirmek için katılımcılar bilgilendirildi.

Üç seans halinde gerçekleştirilen eğitimlerde depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek tüm doğal afetlerle ilgili bilgi aktarıldı. Yerel yönetimlerin, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasındaki önemi vurgulanırken bireysel olarak alınabilecek önlemler ve doğru davranışlar anlatıldı.