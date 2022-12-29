Sındırgı'da Beyaz büyü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu drone ile havadan görüntülendi. Film sahnelerini aratmayan, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İlçe merkezinde gece saatlerinde yer yer görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken gündüz oluşan görsel şölenin ardından sis etkisini yitirdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı sisli hava ardında muhteşem bir görsel tablo bıraktı.