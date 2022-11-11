Sındırgı'da binlerce fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Gününe Türkiye'nin yeni yüzyılına nefes olacak fidanlar Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de toprakla buluştu.

Sındırgı'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası çerçevesinde saat 11.11'de Danaçayır kırsal mahallesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Sındırgı Aktaş Baldıran mevkiinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 110 dekarlık alanda başlatılan ağaçlandırma çalışmaları orman personeli 12 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Sındırgı Belediye başkan vekili Bülent Ata “ Ağaç hayatın bir parçası. Ağaç olmazsa su, oksijen olmaz. Ormanlarımıza sahip çıkmak her vatandaşımızın görevi. Ben de kendim bir avcı olarak, avcılar kulübü başkanı olarak, doğaya sevdalı ağaçlara aşık bir insanım. Bizim şöyle bir statümüz var. Doğaya sadece ayak izini bırak sloganı ile atalarımızdan bunu öğrendik. Oturduğumuz kalktığımız doğada piknik yapıyoruz, doğa ile iç içe yaşıyoruz. 30 yıldır avcılık yapıyorum. Her oturduğumuz ortamı temiz bırakmaya çalışıyoruz. Ağacın olduğu yerde hayat var diyorum. Yapılan çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay ise “ bugün sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan ağaçlandırma programı çerçevesinde 11 kasım tarihinde, okullarımızdan sevgili çocuklarımızla kurum amirlerimizle beraber bir ağaçlandırma kampanyası gerçekleştirdik. Danaçayır kırsal mahallemizde binlerce fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah orman varlığımızı daha ilerilere taşımak adına, bu çalışmalarımızı günden güne ötelere taşımak istiyoruz” dedi.

Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci “ Toplam 110 dekar sahada 12 bin adet fidan dikilecek. Kızılçam fidanı. Bugün ilk başlangıcını yaptık. 11 Kasım Milli ağaçlandırma günü etkinliğinde Danaçayır kırsal mahallemizde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Sındırgı Orman işletme müdürlüğü personeli tarafından öğrencilerle birlikte fidan dikilerek ağaç dikme ve ormanlar konusunda çeşitli eğitimlerde verildi.

Makbule Efe Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Duman Milli Ağaçlandırma günündeki duygularını şöyle anlattı; “ 12-A sınıfındayım Makbule Efe Anadolu Lisesinde okuyorum. Arkadaşlarımla bugün okulumuz sayesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününe geldik. Bir çok fidan diktik. Çokta güzel oldu bu etkinlik bizim için bir temiz hava almış olduk. Bu sene sınav senemiz ve böyle bir etkinliğe katılmamız bizi rahatlattı açıkçası. 1 hafta tatil öncesi. Öyle işte çok güzel oldu. Benimde bir dikili fidanım olduğu için çok mutluyum. Ülkemize bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Milli fidan dikme seferberliğine Kaymakam Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkan vekili Bülent Ata, başkan yardımcısı Salih Durak, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu, protokol mensupları, kurum amirleri, gönüllü gençler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş da katıldı.