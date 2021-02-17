Sındırgı'da doğal hayat unutulmadı

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından Sındırgı genelindeki fırınlardan alınan ekmekler ve Sındırgı esnafından alınan hazır mamalar, Kertil civarında ve Cüneyt çayı civarına bırakıldı. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu bu çalışmalarla sahipsiz olan bu hayvanlarında ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğu, onlarında bir can taşıdığının bilinmesi gerektiği vurgulandı.

Belediye ekiplerine refakat eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Yaban hayatında bulunan ve bir yaşam hakkının olduğunu düşündüğümüz canlılara, Sındırgı belediyesi olarak bir katkı sunmak için tabiattayız. Aslında bir Osmanlı geleneği, bir Türk geleneği. Yaban hayatında bulunan canlıları da kardan dolayı yiyecek bulamama ihtimaline karşılık besleyen bir medeniyetin insanlarıyız. Bizler de bu medeniyeti devam ettiriyoruz. Ve Doğal Şehir Sındırgıda bugün Cüneyt vadisinde toplanmış olan, burada vatandaşın da sahip çıktığı aslında arada yiyecek getirdiği ama kardan dolayı getiremediği zamanları bizler araçlarımızla geldik. Her gün günlük olarak onlara yiyecek getiren bir belediye personelimiz var. Onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlara bugün biz de eşlik ettik birlikte geldik, köpeklerimizi besledik. Ve yaşama haklarını korumaya çalıştık. Sındırgı da hayat doğal seyrinde devam ediyor” dedi.

Cüneyt bölgesinde besleme yapan belediye ekipleri kar üzerinde karacaların ayak izlerinin de olduğunu gördü. Sındırgı Belediyesi ekipleri karacaların geçiş güzergâhına da yiyecek bıraktı. İlçe merkezinde de sokak hayvanları için düzenli olarak oluşturulan noktalara mama takviyesi yapılıyor.