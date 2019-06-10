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Sındırgı'da ev yangını

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.


Sındırgı Kocakonak mahallesi panayır alanında bulunan Mehmet Aydına ait evde elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangında evin çatı katı kullanılmaz hale geldi. Sındırgı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çevre evlere ve alt katlara sıçramadan yangın söndürüldü. Ekipler plastik tavanın yangının büyümesini ve şiddetini arttırdığını belirterek vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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