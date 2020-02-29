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Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde İdlip’te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Sındırgı Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğine STK, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şerif Paşa Caminde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından ise İdlib'de şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu.

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