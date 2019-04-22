Sındırgı'da iki ev kül oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişik eve de sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangında can kaybı yaşanmazken, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Osmanlar kırsal mahallesinde Ahmet Y.'a ait evde saat 17 civarında yangın başladı. Evin alt katında saman ve odun olması nedeniyle bir anda büyüyen yangın bitişikte bulunan aynı kişiye ait evde sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sındırgı ekipleri ve vatandaşlar yaptı. Aşırı rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken çevredeki evlerde bulunanlarda tedbir amaçlı evlerinden çıkartıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken 2 evde külü dönerek kullanılamaz hale geldi. Evin tamamen söndürülmesi için Sındırgı Belediyesi ekiplerince evlerde yıkım işlemi başladı.