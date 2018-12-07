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Sındırgı'da kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kaçak içki satışı yapılan işyeri ve evde yapılan aramada jandarma kaçak şarap ele geçirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak içki satışı yapılan işyeri ve evde yapılan aramada jandarma kaçak şarap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Sındırgı ilçesi Camicedit mahallesinde jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında A.G. ve U.S.'nin kaçak içki sattığının belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.G. ve U.S. nin ev ve eklentileri ile iş yerlerinde yapılan aramada; 5 bin 150 litre şarap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Adli makamların tali,matı ile A.G. hakkında kaçak içki satmak suçundan, U.S. hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan idari işlem yapıldı.

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