S?nd?rg?'da ka?ak t?t?n operasyonu

Bal?kesir'in S?nd?rg? il?esinde jandarmadan ekipleri ka?ak t?t?n operasyonu yapt?. Operasyonda 710 kg t?t?n ve 800 bin adet makaron ele ge?rildi.

Bal?kesir ?l Jandarma Komutanl???na ba?l? ekipler S?nd?rg? il?esinde b?fe i?leten M.A. isimli ?ahs?n makaronlara t?t?n doldurarak k?rsal mahallelerde, bakkal ve kahvehanelerde sat?? yapt???n?n tespit etmesi ?zerine, adli makamlardan al?nan arama karar?na istinaden M.A. isimli ??phelinin ev, eklentilerinde, arac?nda ve i?yerinde yap?lan aramada; 800 bin adet makoron, 708 kilo 500 gram ka?ak t?t?n ve 2 kg paketi a??lm?? ve sat??a haz?r t?t?n ele ge?irdi. Bu olayla ilgili olarak ??pheli M.A. isimli ?ah?s hakk?nda gerekli yasal i?lemlere ba?lan?ld?.