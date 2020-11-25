Sındırgı'da Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Balıkesir'in Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Cumhuriyet Meydanında açılan stantta kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gerçekleştirdi. Polis ekiplerince kurulan stantta kadınlara broşür dağıtıldı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da destek amaçlı düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Kadına şiddete her zaman karşı olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Bugün sadece kadına değil, mazlum olan hiç kimseye şiddet uygulanması asla kabul edilebilir bir hadise değil. Özellikle bugün dolayısıyla 25 Kasım'da kadına şiddete hayır, sloganı ile birlikte olmamız gerektiğini, ortak bir duruş sergilememiz gerektiğini bütün herkese haykırmak istiyoruz. İçişleri bakanlığımızın da başlattığı bu uygulamaya destek veriyoruz. Bizler de elimizden geldiğince belediye imkânlarıyla bu sistemi anlatmaya çalışıyoruz, mağdur olan vatandaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında şiddeti uygulayan kişinin kendisi çok acizdir. Aciz olduğundan dolayı sözle işini halledemeyenler, maalesef şiddetle bunu halletme yoluna gitmektedirler. Bu gün sizleri de tebrik ediyorum. Bakanlığımızın bu uygulamasını Cumhuriyet Meydanında herkese duyurma gibi bir görev üstlendiniz. Kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kadın Polisler isteyen kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını indirmesine yardımcı oldu.