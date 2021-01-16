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Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yağan kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostalları aratmayacak görüntüler oluştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yağan kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostalları aratmayacak görüntüler oluştu. İlçede yağan karla birlikte çocuklar kartopu oynarken, bazı vatandaşlar da mermerde et pişirerek kar yağışının keyfini çıkardı.



Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte çocuklar soluğu kartopu oynamada aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önüne aileleriyle birlikte çıkan çocuklar kartopu oynayarak kar keyiflerini objektife poz vererek ölümsüzleştirdi. Aileleriyle birlikte kartopu oynayan çocuklar mutluluklarını dile getirirken, aile büyükleri de kar yağışından çocuklarının büyük keyif aldıklarını ifade etti. Kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostalları aratmayan görüntüler oluşurken belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri ayrıca ilçe merkezine yakın yollarda görev alarak vatandaşların yolda kalmaması için ekipleri hazır tuttu.



Kar yağışının etkili olduğu ilçede bazı vatandaşlar da kar keyfini mangal yaparak çıkardı. İlçeye yakın kırsal mahallelerde doğaya çıkan bazı vatandaşlar mermer üzerinde et pişirdi.

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