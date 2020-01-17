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Sındırgı'da karne heyecanı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karne dağıtım töreni yapıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karne dağıtım töreni yapıldı.


Törende Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberinde ki heyet, özel eğitim sınıfı ve 1. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini takdim ettiler. Öğrencilerde bu günün anısına kendi yaptıkları hediyeleri onlara taktim ettiler. Başkan Yavaş; karne dağıtım töreninin ardından öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet edip; “ 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin 17 Ocak 2020 Cuma günü tamamlanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline girecek ve karne alma sevinci yaşayacak ilçemiz genelindeki 359 öğretmen ve 3364 öğrencimizin heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi. Tören, karne dağıtımının ardından sona erdi.


İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Rahmi Yörük, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı.

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