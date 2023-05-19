Sındırgı'da kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde 17 Mayıs Çarşamba günü gece saatlerinde evinden çıkan Fadime Canbulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Fadime Canbulat'ın kaybolduğu fark edildiği andan itibaren mahalle sakinleri ile başlayan arama çalışmaları AFAD, SAR, Jandarma, Belediye ekipleri eşliğinde devam etti. Havanın yağışlı olması arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi. Tüm zorluklara rağmen drone, arama kurtarma köpekleri ve özel timler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Fadime Canbulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.