Sındırgı'da susam hasadı başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde susam hasadına başlandı. Sındırgı Belediyesi tarafından örnek uygulama için geleneksel yöntemlerle susam üretiminin yapıldığı ilçede, bu yıl 40 dönümlük alanda ekim yapıldı.

Başta gıda olmak üzere bazı sektörlerde kullanılan susam, yoğun emeğinin ardından tüketime sunuluyor. 40 dönümlük alana ekilen susam, tarlalarda 3 ayda olgunlaştıktan sonra toplanıp kümeler halinde kurutulmaya bırakıldı. Yaklaşık 3 hafta güneşte bekletilen ve sopalarla vurularak bitkisinden ayrılan susam, el emeği sayesinde zahmetli yolculuğun ardından tüketime hazır hale getiriliyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen nohut hasadının ardından Sındırgı Belediyesi ekipleri susam hasadına başladı. Eylül ayında hasat edilen susamdan dekar başına ortalama 40 kilogram ürün alınması hedefleniyor. Üretiminin zor olması nedeniyle çiftçiler tarafından az miktarda susamın ekilmesi ithalatın daha yoğun bir şekilde yapılmasına sebep oluyor.

Çiftçiye örnek olmak, yerli üretime destek olmak öncelikli hedef

Sındırgı'da üretime ve alternatif tarım ürünleri yetiştirerek çiftçilere örnek olmak istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Üretime devam ediyoruz. Belediye olarak ve çalışanlarımızla birlikte, daha önce nohut ekimi gerçekleştirdik ve hasadını yaptık. Şu anda susam tarlasındayız. 40 dönümlük susamı şu anda işçilerimiz hasat ediyorlar. Amacımız şehrimizde insanlarımıza hem önder olabilmek, yeni teknikler varsa o teknikleri deneyerek daha verimli bir üretim yapabilme yollarını arıyoruz. Çiftçimiz de hakikaten bu konuda önderlik yapıldığında hoşnut olduğunu gördük. Bugün arazilerde insanlar domatesini, kapya biberini, kornişon salatalığını, farklı alanlarda üretimler yapıyorlar. Kolay bir hadise değil meşakkatli bir iş. Ama olunca da verim elhamdülillah yıl yıl farklı olsa da verimli bir sezonu geçirmek en büyük isteğimiz. Doğal şehrin susamı da yarın tahin olacak. Tahin helvası olacak ve insanlara belki dışarıdan gelen bir sürü susamın bir kısmını en azından bizler destekle yerli olmasını sağlayabilmek bizim en büyük umudumuz diyorum. Rabbim bereketli ürünler nasip etsin” dedi.