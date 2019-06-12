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Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir anlık dalgınlık sonucu virajı alamayan araç tarlaya uçtu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir anlık dalgınlık sonucu virajı alamayan araç tarlaya uçtu. Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak 112 ekiplerince hastaneye götürdü.


Demirci istikametinden Sındırgı istikametine seyreden 10 JA 883 plakalı Ziya Yılmaz (55) kontrolündeki araç Emendere kırsal mahallesi mevkiinde virajı alamayarak tarlaya uçtu. Çarpmanın etkisiyle iki takla atan araç su kanalında ters asılı kaldı. Araçtan sağ ve hafif yaralı olarak çıkan Ziya Yılmaz, Adem Aydın ve Hasan Özkan Demirci 112 ekipleri tarafından Sındırgı Devlet Hastanesine götürüldü.


Kaza esnasında tarlada çalışan çiftçiler yardıma koşarak araç içindekilere yardım etti. Yardıma koşan vatandaşlar kaza yapan araçtan savrulan eşyaları ve zeytinyağları toplayarak, muhafaza altına aldılar. Araçtakilerin emniyet kemerlerinin takılı olmaması nedeniyle araçtaki hava yastıkları devre dışı kaldı. Olay yerinde incelemede bulunan Jandarma ekipleri emniyet kemeri kullanma yönünde vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarı da bulundu. Kazaya karışan araç çekici yardımı ile tarladan çıkartılarak, emniyete alındı.

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