Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı İlçesi Bükrecik kırsal Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan Musa Kesin (44) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde tarla işleri için boru sermek için 17 FK 419 plakalı traktörle seyreden Musa Kesin arkasına baktığı esnada şarampole kaptırarak traktörü devirerek altında kaldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Musa Kesin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında hayatını kaybeden Musa Kesin savcılık talebi üzerine ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesine sonrasında ise morga kaldırıldı.

Musa Kesin'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.