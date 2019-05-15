Sındırgı'da yağcıbedir sevinci

Yağcıbedir halısının tanıtımı için 46 dakikalık belgesel film çekildi.

Sındırgı Yağcıbedir Yörükleri tarafından 3 bin yıla yakın bir süredir dokunan yağcıbedir el dokuma halıları coğrafi işaret kullanım hakkı Sümerbank'tan Sındırgı Belediyesine geçti. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret kullanım hakkı tamamen Sındırgı Belediyesine verildi. Halı ustası Süleyman Erbaş, "Yağcıbedir halısının coğrafi işaretinin alındıktan sonra ister istemez bize artı oldu. Yağcıbedir halıları bu bölgede yaşayan halkın geçim şekli. Bize Orta Asya'dan gelen bir gelenek. İlmek sayısının fazla olması ve doğal malzemelerden üretilmesi nedeniyle halı uzun yıllarca sağlamlığını koruyabiliyor. Yağcıbedir halılarının tutulması nedeniyle halıları taklit eden halı firmalarının makine halılarının önü kesilecek. Artık halılar Sındırgı'da yapılacağından bin lira civarında olan bu halının gerçek değerde Yağcıbedir halıları gerçek değerini bulacak" şeklinde konuştu.

Halı satıcısı Halil Can'da açıklamasında şunları belirtti, " Yağcıbedir halısı genç kızlarımızın çeyizlerine konulan, dokuma tekniği anneden kıza geçen Yağcıbedir halısı, Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan bir sanat eseri niteliğini taşıyor. İlmek sayısının fazla olması ve doğal malzemelerden üretilmesi nedeniyle halı uzun yıllarca sağlamlığını koruyabiliyor. Yagcıbedir halısını dokuyan kızlarımız sevinçlerini, duygularını ilmek ilmek halıya işlerler. Yağcıbedir halısının getirisi dokuyucuya var. Esnafa var, yıkamacısına var. Ama artık eskisi gibi halı dokuyan insanlarımız kalmadı. Yağcıbedir halıları Yörük köylerinde dokunmaktadır" şeklinde konuştu.

Başkan Yavaş, "Coğrafi işaret için 10 yıl uğraştık"

Başkan Yavaş, "Bir şehir düşünün. Yağcıbedir'i ilmek ilmek hayatına işlemiş. Ve insanların o şehirde yapmış olduğu tüm güzelliklere onun adını verdiği. Bir Cumhuriyet meydanı ve meydanın tamamın halı desenleri ile işlendiğini ve o şehirde Yağcıbedir kültürünün bir yaşam biçimi olduğunu. Bizler bugün okulu ile halkı ile 3 bin yıllık bir halının hikayesini aslında hayatımıza işliyoruz. Bugünde o dokunan halıyı gelecek nesillere aktarabilmek için koruma altına almayı ama o korumayı da taklit edilmesin, ama orijinali de sadakatli bir biçimde yıllar boyu korunsun diye coğrafi işareti alma ihtiyacı hissettik. Çok şükür 10 yıldır uğraştığımız bir çalışma meyvelerini verdi. Balıkesir'in şu anda 5. coğrafi ürünü haline gelen yağcıbedir halısı Türkiye Patent Enstitüsü tarafında tescillendi. Sümerbank bu tür halı patentleri hep üzerine almış. Ama artık yağcıbedir halısı coğrafi işareti artık Sındırgı Belediyesi adına tescillendi" şeklinde konuştu.

Bir dönem en önemli geçim kaynağı da olan yağcıbedir halılarının tanıtımı için yıllardır Sındırgı'da geleneksel festival ve güreşler de düzenleniyor. Başbakanlık tanıtma fonu katkıları ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile halının yapım aşamaları ve detaylarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına 46 dk'lık belgesel çekildi. Çekilen tanıtım filmi televizyonların belgesel ekranlarından dünya ya ulaştı. Coğrafi işaretin Sındırgı Belediyesine verilmesi halı dokuyan vatandaşları ve halı satan esnafı da memnun etti. Sahteciliğin önüne daha kolay geçilebileceği, gerçek yağcıbedirin değer kazanacağı belirtildi.