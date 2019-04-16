Sındırgı'da yağmurla gelen kaza: 5 yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yağışdan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Büyükdağdere mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Yaylabayır istikametinden Sındırgı istikametine seyreden 10 ZB 652 plakalı Hasan Karaman idaresindeki araç virajda kayarak karşı istikametten gelen 10 Y 5461 plakalı Ramazan Uysal (30) idaresindeki Ş.S. (34), S.T. (30), B.A. (30), B.A.Ç. (26), F.B. (14) öğretmenleri taşıyan araca çarptı.

İki araçta ağır hasar alırken yaralı Semra T. (30) ve Büşra Aydın Ç. (26) tedavileri için önce Sındırgı Devlet Hastanesine getirildi, ön müdahale sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yararlıların şuurlarının açık olduğu, tedbir maksatlı sevk edildikleri belirtildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.