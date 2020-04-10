Sındırgı'da yardım seferberliği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye öncülüğünde maddî sıkıntı çeken vatandaşlar için yardım hareketi başlatıldı.

Korona virüs dolayısıyla maddî sıkıntı çeken ve erzak ihtiyacı duyanlar için belediye binası yanında raflar oluşturuldu. İhtiyaç sahiplerine gıdadan temizlik maddelerine kadar malzeme desteği sunuluyor. 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' ve "Paylaşmak güzeldir' sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına esnaf ve vatandaşlar da destek veriyor. İsteyen vatandaşlar belediyeye talepte bulunarak malzeme konmasını istiyor, isteyen vatandaşlar da koymak istedikleri ürünleri raflara yerleştiriyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, " Dünya genelinde koronavirüs insanların sağlığını tehdit ettiği gibi, maddî kayıplara sebebiyet veriyor . Devletimiz her alanda yanlarında. Bizler de belediye olarak farklı sosyal kampanyalarımızla beraberiz. Şimdi de düşündük ki, imkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın. Paylaşmak güzeldir sloganı ile vatandaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek istedik. Belediye yanında oluşturduğumuz stantla güzel bir kampanya başlattık. Biz bize yeteriz" şeklinde konuştu.