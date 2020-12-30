Sındırgı'da yeni yıl öncesi huzur ve güven denetimleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2020 yılının son günlerinde 'Güven Huzur Uygulaması' kapsamında yeni yıl öncesi çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti. Denetimlerde polis vatandaşları Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına karşı da uyardı. İlçe genelinde çeşitli caddelerde uygulama yapan emniyet ekipleri araçları kontrol etti.

Denetimlerde trafik ekipleri de sürücü belgelerini inceledi. Sürücülerin ve vatandaşların pandemi kuralları ve maske takıp takmadıklarını da inceleyen ekipler, kurallara uymayan vatandaşlara da ceza kesti. Denetimlerde ayrıca GBT sorgulaması da yapıldı.