Sındırgı'dan Dünya'ya kültür yolculuğu

gerçekleşen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından, yöresel oyunlara, ata sporu güreş ve ciritten Türkiye'de nam salmış isimlerin konserlerine kadar dolu dolu etkinliklerle süslendi. Çocuğundan yaşlısına kadar herkese hitap eden festival katılımcılardan tam not aldı.

Sanat günlerine adını veren 3 bin yıllık kültür, ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, her bir motifi ayrı bir anlam içeren Yağcıbedir halıları Dünya'ya tanıtılıyor. En güzel Yağcıbedir halıları da bu festivalde seçildi. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Festivale katılan 10 ayrı ülke ve 12 ilin halk oyunları gösterileri ise Cumhuriyet Meydanında kültür şölenine dönüştü. Yöre halkı tarafından canlandırılan yöresel düğün, gelin çıkarma, Sındırgı gelinlikleri defilesi, düğün güreşi, deve oyunları ve halk oyunları ile Sındırgı'nın yöre kültürü uluslararası anlamda tanıtılıyor.

İki Yörük Aşireti Yıllar Sonra Yağcıbedir Festivalinde Buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Yağcıbedir Anıtı açılışı gerçekleşti. Yörük aşiretlerinin arasında bağı sağlayan 3 bin yıllık kültür Yağcıbedir halılarını tanıtmak adına Sındırgı ilçe girişine yağcıbedir dokuyan ve kızına öğreten bir anne figürü ile halı tezgahı içeren anıt yapıldı. Doğal şehir unvanı ile anılan Sındırgı ilçesini temsil eden iki leylek figürü de anıtın üstünde bulunuyor.

Yağcıbedir yörük kültüründe kız evi Sındırgı oğlan evi ise Bergama ilçesi ile anılıyor. Anıt açılışında Bergama ve Sındırgı yörükleri de bir araya geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama halk oyunları ekibi, Sındırgı yörükleri bir araya geldi. Yağcıbedir Yörük kültürü yolculuğunda eskileri canlandırmak adına ilk temeller atıldı. İki yörük aşireti aralarındaki husumeti bırakarak yıllar sonra bir araya geldi. Belediye Başkanı Yavaş yaptığı açıklamada şunları belirtti. "Sındırgı Yörükleri ile Bergama Yörükleri kardeşliğinin buluştuğu bir gün olduğu için. 1800 yıllarda Bergama ile Sındırgı ve Bigadiç Yörükleri Bergama ve Dikili'den kız aldı. Geçmişimizi bulduk. Bundan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Açılış sonrası gerçekleştirilen Sındırgı ve Bergama gelinleri defilesi ise iki yörük aşiretini yıllar sonra bir araya getirdi. Sındırgı'nın kültürünü tanıtan kırkyama tekniği ile oluşturulan Sındırgı yorganı büyük beğeni toplarken, deve oyunu, yöresel gelin çıkarma ve düğün güreşi ile katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.