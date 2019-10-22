Sındırgı'dan Mehmetçiğe asker selamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye meclisi Barış Pınarı harekatı için olağanüstü toplandı. Sındırgı Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda salon Türk bayrakları ile süslendi. Meclis gündemi ise Barış Pınarı harekatına destek oldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Barış Pınarı Harekatında destek kararı alındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında operasyonun geneli ile ilgili bilgi vererek “ 35 yıldır ülkemizi tehdit eden bir PKK tehdidi var. Ve problem nice canlar aldı, nice kanlar akıttı. Bu işi kökünden halletmek isteyen devletimiz, yıllar sonra ilk defa Afrin'de, Cerablus'ta ve şuanda da Fırat'ın doğusunda operasyon yapıyor. Yüz yıldan beri Türkiye'nin en büyük yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Aslında bu bir müdafaa, yılar dan beri bu ülkede kan akıtan PKK'nın kökünü kurutmak için yapılan bir hadise. Bizler de Kuva-yi Milliye'nin doğduğu topraklarda siyaseti bir kenara bırakıp belediye meclisi ve muhtarlar olarak aldığımız kararla devletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bayrak ve vatan ülküsü etrafında birleşen meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu bayrak inmez, ezanlar asla dinmez. Bir elimizde bayrak, bir elimizde selamımız ile Sındırgı Belediyesi ordusunun ve Devletinin yanında diyoruz.“ sözlerine yer verdi.

CHP belediye meclis üyesi grup sözcüsü Zeki Ayan ise “ Belediye meclis üyeleri olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman devletimizin bekası, ülkemizin sağlığı için ordumuzun yanındayız. Tüm ulusumuza Barış Pınarı Harekatı hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Sındırgılı muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Derneği başkanı Erol Karanfil “Sındırgı Muhtarları olarak Barış Pınarı Harekâtında askerimizin, ordumuzun yanındayız. Hep beraber savaşmaya hazırız“ dedi.

AK Parti meclis üyesi, grup sözcüsü ve başkan yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar da “ AK Parti grubu olarak Barış Pınarı Harekâtında ordumuzun ve devletimizin her zaman yanındayız” sözlerine yer verdi. Meclis toplantısı sonrasında meclis üyeleri ve muhtarlar asker selamı ve Türk bayrakları ile Mehmetçiğe destek selamı gönderdi.