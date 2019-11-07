Sındırgılı Muhtarlar Mecliste

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi mahalle muhtarları ve meclis üyeleri TBMM'yi ziyaret etti. Muhtarları Balıkesir AK Parti milletvekilleri karşıladı. Ziyaret sırasında Sındırgı'da üretilen dünyanın yek boncuk Yağcıbedir halısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

Aralarında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının bulunduğu heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren heyet meclisi gezdi. Ankara temaslarında heyete Balıkesir AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

Dünya'nın Tek Boncuk Yağcıbedir Halısı Erdoğan'a hediye edildi

Grup toplantısına katılan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü Yağcıbedir halıları ile tanınan Sındırgı ilçesinde Akpınar Yaşam Merkezinde bayanlar tarafından yapılan Dünya'nın ilk boncuk Yağcıbedir halısı başkan Erdoğan'a hediye edildi. Akpınar Yaşam Merkezi hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan sonrasında muhtarlarla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde dokunan dünyanın ilk boncuk Yağcıbedir halısı, gerçek halının desenleri ve ilmekleriyle birebir örtüşüyor. Boncuk Yağcıbedir halısı dokunurken Esma'ül Hüsna'dan yola çıkılarak 99 boncuğa Yağcıbedir deseni yerleştirilmiş. İlmek ilmek sevdaların hasretlerin dokunduğu Yağcıbedir halısının desenlerinde güç sevda ve insan hayatı temsil ediliyor. Kırmızı, mavi ve arınç rengi ağırlıklı olan halıda ‘Topraktan geldik, toprağa gideceğiz' sözü de renklerle işleniyor. Beyaz renk ise nazarlık olarak kullanılıyor.

Sındırgı'da yapılması planlanan işlerle ilgili milletvekili ve bakanlarla da görüşme fırsatının yakalandığını, muhtarlar ve belediye birliğinin devam edeceğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgı'ya hizmet eden 60 mahalle muhtarı, meclis üyeleri ve AK Parti ilçe başkanımız ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi meclisimizdeyiz. Burada Cumhurbaşkanımızla birlikte grup toplantısına katıldık. Hem de bakanlarla Sındırgı'mızın şehrimizin problemleri ile alakalı bakanlarla görüşme ve istişare etme şansı bulduk. Burada 5 milletvekilimiz de hazır bulundular. Muhtarlarımızla birlikte onlarla istişarede bulunduk. Bizleri misafir ettiler. Bizler meclisimizde Resimizin yanında olduğumuzu, birlikte olduğumuzu göstermek istedik. Katılım sağlayan bütün muhtarlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza Sındırgı'da bulunan Akpınar Yaşam Merkezinde çok kıymetli hanım kardeşlerimizin ürettiği 15 bin 600 boncuktan yapılan dünyanın ilk boncuk Yağcıbedir halısını takdim ettik. Takdirleri ve kabulünden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler Sındırgı için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Muhtarlar derneği başkanı Erol Karanfil ise “Bugün muhtarlarımızla birlikte meclise Cumhurbaşkanımızın yanına geldik. Kendisini gördük. Meclisi gezdik. Milletvekillerimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki hizmet ve kardeşlik için bu birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz” Sözlerine yer verdi.

Meclis ziyaretinin ardından heyet başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Beştepe Millet Camiinde kılınan ikindi namazı sonrasında Ankara gezisi son buldu.