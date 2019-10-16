Sındırgı'nın 'Geleneksel Değerleri' belgesellere konu oluyor

Köklü geleneksel değerlere sahip Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geleneksel ve kültürel değerler belgesellere konu oluyor.

Sındırgı ilçesinin geleneklerine bağlı olması belgesel yapımcılarının da dikkatini çekiyor. Özellikle Türk Dünyası geleneklerinin yaşatıldığı Sındırgı bakir ve çalışmak için uygun bir alan oluşturuyor. Kutsal olarak kabul edilen ekmek yapımının farklı yörelerde çeşitliğini göstermek ve Türk Dünyası'nın geleneksel değerlerini kuşaklara aktarmak adına yönetmenliği Nilgün Kiraz tarafından yapılan 'Eskiden Beri' belgeselinde Sındırgı'nın duşak köstek kesimi konu edildi. Yeni doğan bebeğin ilk adımını attığında ayakları düzgün bassın anlamında hayır niteliğinde yapılan halk dilinde “Duşak Köstek Kesimi” olarak nitelendirilen ve gelenek haline gelen çörek yapımı ile Elif bebeğin ilk adımı belgesele konu oldu. Sındırgı'da çekilen ilk adım çöreğine cevap olarak ise Kahramanmaraş'ta bayram çöreği yapımı çekildi.

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Eskiden Beri programının bir bölümü oluşturan belgeselin yönetmeni Nilgün Kiraz “ Esas amacımız yaşayan gelenekleri, kutsal saydıklarımızı gün yüzüne çıkarmak. Sındırgı'da gelenekleri ve kültürüyle birçok değere sahip. Ortak Miras belgeselinin bir bölümünü çekmek için ilçeye gelmiştik. Türk Dünyasında Çocuk Oyunları, Diş Buğdayı, Renkler ve Önemi, Yağcıbedir Halısı gibi kültürel değerler “Ortak Miras “ bölümlerine konu oldu. Ayrıca Sındırgı'da geleneklerin yaşatılması, insanların samimi ve sıcakkanlı olması ve çalışmak için bakir bir alan olması da bizler için de cezbedici özellik taşıyor. Sındırgı Belediyesi çalışmalarının ve belediye başkanının da bir belediyeden ziyade gelenekleri yaşatma ve tanıtma gayreti de bizleri etkileyen diğer bir unsur. Yaşatılan bu gelenekleri ekranlara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Destek veren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ekibine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.