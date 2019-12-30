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Sındırgı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı sabah saatlerinden beri etkisini sürdürüyor. Sındırgı'nın Yüreğil, Yaylabayır, Kertil mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ara arterlerde ulaşımda kar engeli yaşanıyor. Yetkililer yolların kapanmaması için gerekli tedbirleri alarak ara yollarda karla mücadele ediyor. Balıkesir Büyükşehir ekipleri ile Sındırgı belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmalarını ve zincirlerini yanında bulundurmaları konusunda uyarıldı.

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