Sındırgı'ya doğal gaz müjdesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine Doğal Gaz'ın geleceği müjdesi Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından verildi. Şehrin büyük bir çoğunluğu Jeotermal enerji ile ısınırken jeotermalin ulaşamadığı noktalar başta olmak üzere 2022 sonuna kadar doğal gaz ile bulaşarak şehrin temiz havasına katkı sunacak.

Sındırgı Belediyesi tarafından müracaat edilen doğal gazın ilçe merkezine getirilmesi ile ilgili yatırım programının da önünü açmış oldu.

Kararnameye göre doğal gaz hattı çalışmalarından sonraki üst yapı düzenlemeleri belediyelere ait olacağından Sındırgı Belediyesi tarafından da doğal gaz ile ilgili gündem yeni yılın ilk meclisine taşındı. Doğal gaz çalışmaları ile ilgili karar Sındırgı Belediyesi meclisinden de oy birliği ile geçti.

İlk etapta Kalemderesi - Akhisar Caddesi - Şerif Pehlivan Caddesi arasındaki Bağlar içi olarak bilinen bölgede Kalemderesi yakınlarına kurulacak dağıtım merkezi ile ilk etapta bin 200 konuta 2022 Aralık ayına kadar doğalgazın ulaştırılması planlanıyor. Daha sonraki yıllarda ise etap etap ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırılacak. Alt yapı çalışmaları şirket tarafından yürütülecek, üst yapı işleri ise Sındırgı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Bu sebeple de öncelikli bölge hem Jeotermal ısıtmanın olmaması hem de üst yapının henüz yapılmamış olması sebebiyle Bağlariçi bölgesi belirlendi. Kocakonak bölgesindeki imar planlarının tamamlanması ile birlikte öncelikli bölgeler arasında yer alıyor. Konut ısıtması ile başlayacak doğal gaz projesinde öncelikli hedef ise taşımalı sistemin yerine boru hattının döşenmesi. Boru hattının döşenmesi ile birlikte doğal gaz sanayi alanında da kullanılabilecek.

Doğal gaz ile doğal şehir Sındırgı daha temiz bir havaya sahip olacak

Ucuz ve çevreci enerji jeotermalle ısınmanın şehrin birçok alanına yayılması ile birlikte hava kirliliğin önemli ölçüde azaldığını belirten ve jeotermalin olmadığı bölgeler başta olmak üzere çevreci enerjinin kullanılması ile birlikte doğal şehrin daha temiz bir havaya sahip olacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı'da Jeotermal çok önemli bir noktada. Yüzde 65'ine yakın evimiz bugün jeotermalle ısınıyor. Ve şimdi yeni bir yatırımın arifesindeyiz. Doğalgaz için Sındırgı'da çalışmalar başlıyor. Bugün itibariyle meclis kararımızı da aldık. Aksa Gazla yaptığımız çalışmalar neticesinde inşallah 2022'nin en geç Aralık ayında bin 200'e yakın konut Sındırgı'da doğalgazla ısınmış olacak. Tabi biz 2019 yılında doğalgaz gelsin Sındırgı'ya diye başvuruda bulunmuştuk. Cumhurbaşkanımızın da yaptığı çalışmalarla ülkemizin çoğu yerinde yapılan çalışmalarla Sındırgı'da bunların içine dâhil oldu. Ve çıkan kararla da beraber Sındırgı doğalgaz gelecek ilçeler arasında yer aldı. Öncelikle teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımıza. Yapılan doğalgaz çalışması birinci etapta Bağlar içi olarak bildiğimiz mezarlığın üst tarafları yani güney kesimi ve akabinde yine kanala doğru olan kısmı ve Jeotermalin bulunduğu bölge de de öncelikle o bölgelerde zamanla doğalgaza kavuşmuş olacaktır. Yani Sındırgı'nın bütününü kapsayan bir protokolümüz var. Sadece bu bölge değil ama birinci bölge burası ikinci, üçüncü olarak yani belki 3 yıl sonra da Sındırgı'nın tamamı doğalgazla buluşmuş olacak. Kocakonak bölgemizde öncelikli bölgelerimiz arasında. Ancak imar planlarının tamamlanması ile birlikte doğal gaz çalışmaları başlayacak. Konut ısıtmasından sonra öncelikli hedefimiz, doğal gazın boru sistemine geçilmesi. Bu sayede doğal gaz sadece konutlarda değil, sanayide de kullanılabilecek. Bu sistemde temiz havanın yanında istihdama da katkı sunacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.