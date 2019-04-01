Sındırgı'ya Jeotermal Sebze ve Meyve kurutma tesisi

Jeotermal alanında son yıllarda büyüme kaydeden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çevreci enerjinin konut ısıtması haricinde istihdam alanında kullanılmasına yönelik projeler de hayata geçiyor. 300 kişiye istihdam sağlayacak, bölgedeki tarım ürünlerinin de ihracatına katkı sağlayacak Jeotermal Sebze ve Meyve kurutma tesisi için Beşiktaş Spor Kulübü AS Başkanı ve SDA Gıda sahibi Deniz Atalay ve Sındırgı Belediyesi arasında protokol imzalandı. 12 ay boyunca hizmet verecek tesis istihdamı arttırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yeni dönem projeleri arasında da yer alan tesis Jeotermal sebze ve meyve kurutmanın yanında sera gibi tesisleri de içerisinde barındıracak. İlk etapta 20 dönümlük alan üzerinde kurulması planlanan tesisin, alt yapı ve teknik destek işlemleri için gerekli imzalar atıldı.

“Tesiste 300 kişiye istihdam sağlanacak”

Sındırgı'nın kalkınmasının jeotermale ve turizme dayalı olduğunu belirten, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yavaş “ Sındırgı'mızın jeotermal kaynaklarının kullanımı ile ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçirebilmek adına, ön protokolümüzü imzaladık. İlçemizde 98 derece çıkan ve 176 litrelik bir sıcak su kaynağımız var. 24 km mesafeden ilçe merkezine getirdiğimiz sıcak su ile şu anda 3 bin konut ısıtılıyor. Konut ısıtmasından arta kalan sular var. Bu suyu da halkımızın istihdamını arttıracak, ekonomiyi güçlendirecek projelerde kullanmayı ön görüyoruz. Gidişat, gelişme bu yönde ilerliyor. Bunlardan en önemlisini yapmak için yola çıktık. Bu tesis ile köylümüzün ürettiği sebze ve meyve tarzındaki onlarca ürün jeotermalli fırınlarda kurutularak nemi alınarak paketlenip, ulusal ve uluslararası marketlerde satışa sunulabilecek bir hale getirilecek. Bizim için çok önemli bir hadise. Tesis te 300 kişiye istihdam sağlanacağı gibi, dolaylı yoldan çiftçilerimizin ürünlerinin de ekonomik kazancı arttıracak. Ürünlerin bu şekilde işlenmesi ulaşımını, saklanma süresini de uzattığı için pazarlama alanında da kolaylık sağlayacak. Tabi dönemimizde yapılan yol yatırımları ile pazara ulaşımın da kolaylaşması yatırımcılar için ilçemizin daha cazip hale gelmesini sağlıyor. Bizlerde Sındırgı Belediyesi olarak yatırımcımızın her alanda destekçisi olacağımızı, bürokrasi ve prosedür kısımlarını hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi beyan ediyoruz. Bizim amacımız yatırımcıları ilçemize çekmek, doğan evladını doyuran bir Sındırgı hayalimizi gerçekleştirmek. Deniz beye teşekkür ediyorum. Sındırgı'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk, böyle bir yatırım yapmalarına bizler de vesile olduysak ne mutlu. Artık Sındırgı'nın Jeotermali vatandaşlarımızın cebine kazanç sağlayacak bir projeye dönüşecek“ dedi.

"Tesislerden yurt dışına ihracat yapacağız"

SDA Gıda A.Ş sahibi Deniz Atalay, “Biz buraya her ne kadar ticari bir işten dolayı gelmiş olsak da başkanımızın yapmış olduğu buradaki hizmetleri görünce çok etkilendim. Başkanımızı tanımaktan acayip keyif aldım. Çok dolu. O yüzden gerçekten Sındırgı halkı şanslı böyle bir başkana sahip oldukları için. Amacımız ülkemiz şu anda hem istihdam hem ihracat yönünden atak yapması lazım. Türkiye'ye dövizin gelmesi lazım. Hepimizin çok çalışması lazım ki dışarıya bağımlı olmamamız lazım. Hem de Sındırgı gibi kabuğunu kırmaya başlamış ilçelerimizin de kalkınmasını sağlayacak projeler lazım. Biz de bu amaç üzerinden bu projelerle buraya geldik. Bugün ilk projemizin temellerini ön anlaşma metni olarak imzalıyoruz. İki taraf içinde hayırlı olsun. Sındırgı'da güzel projelere imza atmak dileğiyle” dedi.