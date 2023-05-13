Sinek ve haşeresiz yaz için ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri yaz sezonunun daha sağlıklı ve daha rahat geçirilmesi adına çalışmalarını belirli bir plan ve program doğrultusunda devam ettiriyor. Kış boyunca kışlak mücadele çerçevesinde kanalizasyon ve fosseptik sistemlerin ilaçlayan ekipler, havaların ısınmaya başladığı Nisan ayından itibaren Sivrisinek ve karasinek larva ilaçlamasını hızlandırdı. İlçe genelinde, ekipler tarafından yağmur suyu kanalları, menfezler, çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, kanalizasyon sistemleri ve larva üremesinin yoğun olduğu durgun su birikintileri larvasit ilaçlar ile ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmalarında Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor.

Sinek ve haşerelerin her mevsimde ve her koşulda üreyebildiğini belirten Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan; ‘'Haşere ve Sinek ile mücadeleyi 12 Ay'a bölüyoruz, ekiplerimiz tespit ettiğimiz tüm yumurtlama ve larvalama alanlarında kış ayları da dahil olmak üzere ilaçlama çalışmaları yapıyor, larva ilaçlamasına ek olarak 15 Mayıs tarihi itibariyle uygun hava koşullarında geceleri ergin sivrisinek ve gündüzleri ergin karasinek uçkun ilaçlamalarına başlanacak. Vatandaşlarımızın, sineksiz, haşeresiz ve en önemlisi de sağlıklı bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz'' dedi.