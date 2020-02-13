İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinekle mücadele çalışmaları başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaz ayları ile artan sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmaları şimdiden başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz ayları ile artan sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmaları şimdiden başladı. Edremit Belediyesine bağlı ekipler sinek larvalarının bulunabileceği alanlarda ilaçlama yapıyor.


Edremit Belediyesi'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada “Yaz aylarında sivrisinek ve karasinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde başladığımız larva mücadelesi aralıksız devam ediyor. Altınoluk Mahallesi'nde ilaçlama çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm mahallelerimizde larva mücadelesine devam edecek.” Denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.