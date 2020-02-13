Sinekle mücadele çalışmaları başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz ayları ile artan sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmaları şimdiden başladı. Edremit Belediyesine bağlı ekipler sinek larvalarının bulunabileceği alanlarda ilaçlama yapıyor.

Edremit Belediyesi'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada “Yaz aylarında sivrisinek ve karasinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde başladığımız larva mücadelesi aralıksız devam ediyor. Altınoluk Mahallesi'nde ilaçlama çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm mahallelerimizde larva mücadelesine devam edecek.” Denildi.