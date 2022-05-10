Sineksiz bir Edremit için çalışılıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi bölge sakinlerinin rahat bir yaz dönemi geçirmesi için 47 mahallede sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını yılın 12 ayında sürdürüyor.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlçede bulunan tüm mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, üreme alanlarına erken müdahale edip anaç uçkunlara karşı ilaçlama yaparak Edremit'in sineksiz bir yaz geçirmesine katkı sağlıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu, “Kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisineklerin üreme ve gelişim dönemini de dikkate alarak ilaçlama yapıyoruz. Bahar ve yaz aylarında yeşil alanlarda, sazlık ve sulak alanlarda, çay ve derelerde, fosseptikler, yağmur suyu kanalları, çöp konteynelerinde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden yılın 12 ayı tüm mahallelerimizde gerçekleştiriliyor” dedi.