Sınıf eğitimi öğrencilerinden köy okuluna destek

sınıf öğrencileri ‘Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi' kapsamında Bigadiç'in Çayüstü İlkokulu'na giderek bir etkinlik gerçekleştirdiler. Üniversiteli öğrenciler köy okulunda hem boya ve temizlik yaptılar hem de miniklerle oyun oynayarak doyasıya eğlendiler.

Balıkesir NEF Sınıf Eğitimi 4. sınıf öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Melih Güneş rehberliğinde Bigadiç'in Çayüstü İlkokulu'na giderek minik öğrencilerle bir araya geldi. 45 kişiden oluşan üniversiteli öğrenciler Bigadiç Çayüstü İlkokulu Okul Müdürü Tayfun Aksak ve öğrencileriyle sıra dışı bir gün yaşadı. Geleceğin öğretmen adayları öğrencilerle ders yapmakla kalmayıp okulda eksik bulunan boya, badana, sıva, temizlik gibi tüm eksiklikleri tamamlayabilmek için adeta seferber oldular. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Melih Güneş eğitim gezisiyle ilgili yaptığı açıklamada “Okulumuzda Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim dersimiz var. Kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıflı ilkokullar mevcut.Bir, iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencileri tek sınıfta eğitim ve öğretim görüyorlar. Öğrencilerimizde üniversitemizde böyle bir dersi teorik olarak görüyorlar. Biz de bir köy okuluna giderek öğrencilerimizin bu süreci uygulamalı bir şekilde yaşamalarını istedik. Okul müdürü Tayfun hocamızla gitmeden önce konuştuk okulun eksikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldık. Okulumuza gittiğimizde 15 kişilik bir grup derse girdi diğer öğrenciler ise okulu boyadılar, sınıfları temizlediler, köyü dolaştılar ve köy halkıyla sohbet ettiler. Teneffüste çocuklarla oyunlar oynadık. Öğleden sonra ise öğrencilerle birlikte futbol maçı yaptık, ip atladık, seksek oynadık. Etkinliğin sonunda da öğrencilerle birlikte mangal yaptık” dedi.